Karı, koca çifti çarpıp birinin ölümüne neden olan taksi şoförü tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yolda yürüyen karı koca çifte çarpan ve birinin ölümüne neden olduktan sonra olay yerinden kaçan ticari taksi şoförü polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Olay, EmirdağHoran köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y., idaresindeki 03 T 4546 plakalı ticari taksi yolda yürüyen Ali Rıza A., (59) ve Zahre A., (52) çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkarak ters dönen araç bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, yaralanan karı koca çift önce Emirdağ Devlet Hastanesi’ne ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Ali Rıza A., müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan taksi şoförü S.Y., ise Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Cezaevi’ne gönderildi.

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