13 yıldan beri yatalak yaşayan gençten acı dolu ‘yaşam’ itirafı Yaşamını ‘Mezarda yatanlardan çok farklı bir hayatım yok” sözleriyle özetledi En büyük hayali rüzgarın yüzüne vurduğu günleri tekrar görmek ve Beşiktaş camiasıyla bir araya gelmek

Afyonkarahisar’da geçirdiği trafik kazası sonrası 13 yıldır yatalak olarak yaşamını sürdüren Zafer Altınışık isimli genç en büyük isteğinin eskisi gibi rüzgarın yüzüne vurduğu günleri ve aşığı olduğu Beşiktaşlı futbolcular ile bir araya gelmek olduğunu kaydederek “Evimizin yanında bir mezarlık var benim o mezarda yatanlardan çok farklı bir hayatım yok” dedi.

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Zafer Işık, 2009 yılında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya’ya gittiği esnada otomobilin takla atması sonucu yaralandı. Kazada boyun kemiği kırılarak omuriliği hasar gören genç 13 yıldan bu yanan boyundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürmeye başladı. Altınışık felç kaldıktan sonra annesi Hatice Altınışık’ın bakımına muhtaç olarak down sendromlu teyzesi Ummuhan Karaduman (49) ile birlikte yaşıyor.

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