Dazkırı'daki yatırımlar hakkında Vali Çiçek’e bilgi verildi

İlk cemre ne zaman, nereye düşecek?

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Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret ilçede gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Vali Çiçek, Kaymakam Sercan, Dazkırı OSB Müdürü Derya Öner ve beraberindekileri makamında kabul etti. Ziyarette, heyet Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesi'nin durumu ve ilçe de yapılacak olan diğer hakkında Vali Çiçek’e bilgiler verdi.

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