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2019 yılında oluşturduğu “Anadolu’dan Yarınlara” markasıyla sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalara yepyeni bir boyut getiren AG Anadolu Grubu Holding, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin dahil edildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde de yerini aldı.

Anadolu Grubu, şirketlerinden Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek ve Migros’un da yer aldığı Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne, sürdürülebilirlik alanında her geçen yıl ileriye taşıdığı çalışmaları ile holding olarak da girdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu olarak tüm faaliyetlerini, çevresel ve sosyal etkilerini de dikkate alarak yönettiklerini, stratejilerini dünya ve insanlık için daha güzel bir gelecek hayali doğrultusunda belirlediklerini söyledi.

Grup şirketlerinin yıllardır sürdürülebilirlik alanında önemli başarılara imza attığını hatırlatan Zorlu, "Grup şirketlerimizin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına geçen yıl oluşturduğumuz, "Anadolu’dan Yarınlara” markamız ile yepyeni bir boyut kazandırdık. Yayınladığımız Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporları ile Grubumuzun amaçlara katkısını ortaya koyduk. Sürdürülebilirlik raporlamasında ve iletişiminde yol gösterici çalışmalara imza attık. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda Holdingimizin de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almasının gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik kavramının bugün 19 ülkede, 80’e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve yaklaşık 80 bin kişilik istihdamla faaliyet gösteren Anadolu Grubu’nda iş stratejilerinin temelini oluşturduğunu belirten Zorlu, "70'inci yılına giren grubumuz, sürdürülebilirlik anlayışı ile faaliyette bulunduğu topraklara ve bu toprakların insanlarına değer katmayı temel değerlerinden biri olarak görüyor. Uzun yıllardır eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda insana değer katacak projeler hayata geçiriyoruz. Dijital dönüşüm projeleri yürütüyor, yenilikçi bir bakış açısı ile tüm sektörlerimizde Ar-Ge ve inovasyona odaklanıyor, kurum içi girişimciliği kendi geliştirdiğimiz platformlarla destekliyoruz. Hem bugünün hem de geleceğin sektörü olarak gördüğümüz tarım alanında yatırımlar yapıyor, bu alanda kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışma kültürü, risk yönetimi, kriz yönetimi, denetim, iletişim, teknoloji, eğitim ve daha birçok iş sürecinde sürdürülebilir bir gelişim anlayışı ile çalışıyor ve geleceğe yönelik önemli dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz" dedi.