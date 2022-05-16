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Ağabeyini tabancayla öldüren kişi intihar etti

Ağabeyini tabancayla öldüren kişi intihar etti 0:00 / 0:00

AA

İddiaya göre, Muradiye Mahallesi'nde Mahmut A. ile ağabeyi Latif A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut A, tabancayla ağabeyi Latif A'ya ateş etti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağabeyin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yandan Mahmut A, olay yeri yakınında aynı tabancayla intihar etti.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.