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Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce hiç görülmemiş bir madde yarattı

Florida'da ağaca düşen şimşek, daha önce hiç bilinmeyen bir fosfor malzemesi yarattı. Araştırmacılar, bu maddenin en son milyarlarca yıl önce oluştuğunu tahmin ediyor.

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  • Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce hiç görülmemiş bir madde yarattı

    Florida'nın batı kıyısındaki bir ağaca çarpan bir şimşek , Dünya'da daha önce görmediğimiz büyüleyici bir fosfor malzemesi üretti: uzay mineralleri ile Dünya'da bulunan mineraller arasındaki boşluğu dolduran yepyeni bir mineral grubunu temsil edebilecek bir fosfor malzemesi.
  • Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce hiç görülmemiş bir madde yarattı

    Güney Florida Üniversitesi'nden yerbilimci Matthew Pasek, "Bu malzemenin Dünya'da doğal olarak oluştuğunu hiç görmedik - buna benzer mineraller göktaşlarında ve uzayda bulunabilir, ancak bu tam malzemeyi hiçbir yerde hiç görmedik" diyor.
  • Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce hiç görülmemiş bir madde yarattı

    Araştırmacılar, yıldırımın çarptığı ağaçtaki karbonu ve köklerinin çevresinde oluşan demiri yaktığını belirledi. Kalsiyum fosfitin bu formu, Dünya etrafındaki hareketi olan fosfor döngüsünde önemli bir rol oynayabilir.
  • Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce hiç görülmemiş bir madde yarattı

    Bu maddenin laboratuvarda yeniden üretme girişimleri başarısız oldu ve bu, nadir görülen minerali üretmek için çok özel koşullar ve zamanlamalar gerektiğini gösterdi. Tekrar görmek için başka bir yıldırım düşmesini beklememiz gerekebilir.
  • Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce hiç görülmemiş bir madde yarattı

    Bulgular, günümüzdeki fosfor döngüsünü etkilemenin yanı sıra, gezegenimizin tarihinin en erken dönemleri açısından da geçerli olabilir. Bu tür şimşek çakmaları ve kimyasal reaksiyonlar muhtemelen düzenli olarak meydana geliyordu, ancak fosfit döngüsü bilim insanlarının tam olarak anladığı bir şey değil.
  • Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce hiç görülmemiş bir madde yarattı

    Güney Florida Üniversitesi'nden yerbilimci Tian Feng, "Önceki araştırmacılar, fosfatın şimşekle indirgenmesinin erken Dünya'da yaygın bir fenomen olduğunu gösteriyor" diyor.

    Kaynak: Science Alert ve çalışmanın yayınladığı Communications Earth & Environment dergisi.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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