Bulgular, günümüzdeki fosfor döngüsünü etkilemenin yanı sıra, gezegenimizin tarihinin en erken dönemleri açısından da geçerli olabilir. Bu tür şimşek çakmaları ve kimyasal reaksiyonlar muhtemelen düzenli olarak meydana geliyordu, ancak fosfit döngüsü bilim insanlarının tam olarak anladığı bir şey değil.