AGİ asgari ücrete dahil mi sorusu gündemin ana maddelerinden biri durumunda. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

AGİ MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?



Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.

Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

AGİ NE KADAR OLDU?

AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu. Tablo içerisinden tüm AGİ tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.