Bölgedeki kontrolsüz deşarjlara da dikkati çeken Prof. Dr. Tecer, "Arıtma tesisi olmadan suyun derelere, nehirlere, kanalizasyonlara bırakılması; geçtiğimiz günlerde yoğun olarak hissedilen kokunun sebeplerinden birisi de bu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetim sonucunda da bu kaçak deşarjların, yasal olmayan atık su deşarjların bu kokuya sebebiyet verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla koku problemi olarak tanımlamak yerine hava kirliliği problemi olarak tanımlamak ve bunun bir halk sağlığı sorunu olarak algılamasını sağlamak gerekiyor" diye konuştu.

8 Şurada Paylaş!









"ZİHNİYET DEĞİŞİMİ GEREKİYOR"

Çözüm için öncellikle zihniyetin değişmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tecer, "Her zaman söylediğimiz gibi buradaki sanayicinin çevreye duyarlı bir yönetim biçimine dönüşmesi lazım. Zihniyet değişimi gerekiyor. Ve bu kokuya sebebiyet veren hava kirleticilerin bacada kontrolü mümkün. Dolayısıyla bu sanayicilerimizin bacalarına hava kirleticileri önleyen kontrol sistemleri takması gerekiyor. Bu bacalardan ciddi oranda zehir saçılıyor. Bunun kontrolü de mümkün ancak böyle bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Şu anda meclis gündeminde de böyle bir çalışma var. Bu hava kirletici kontrol sistemlerinin tükettiği enerjilerin bakanlık tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili. Bu da bölgede koku ve hava kirliliği probleminin önlenmesine devletin katkısı ile bir alan açmış olacak, bir fırsat vermiş olacak. Ama sanayicimizin de burada çevresel kaynakları kullanarak, temiz bir üretim modeline geçecek bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var" dedi.