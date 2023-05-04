DİŞ ETİ HASTALIĞINI TEDAVİ ETMEK RA'YA YARDIMCI OLABİLİR

Romatoid artritli (RA) kişilerde, bu otoimmün hastalığı olmayan kişilere göre diş eti hastalığına yakalanma olasılığı sekiz kat daha fazladır. Enflamasyon, ikisi arasındaki ortak payda olabilir. Daha da kötüsü: RA'lı kişiler, parmak eklemlerindeki hasar nedeniyle fırçalama ve diş ipi kullanmada sorun yaşayabilir. İyi haber şu ki, mevcut diş eti iltihaplanmasını ve enfeksiyonunu tedavi etmek eklem ağrısını ve iltihaplanmayı da azaltabilir.

Romatoid artrit eklem iltihabının sık görülen formudur ve eklemlerin içindeki zarda (sinoviyumda) ve/veya diğer iç organlarda iltihaba yol açar. Eklem hattı kalınlaşır ve eklemde ısı artışı, şişme ve ağrıya yol açabilir. Romatoid artrit yıllarca devam eder yani kronik bir hastalıktır. Vücutta değişik pek çok eklemi etkiler. Kıkırdak, kemik ve eklem yapılarına zarar verir.