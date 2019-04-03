Her 5 kişiden 1’i ağız kokusu sorunu (halitosis) yaşıyor. Eğer o 5 kişiden biri sizseniz, ‘Hiç bu kokunun nedeni ne’ sorusuna yanıt bulmak için gitmeniz gereken kaç doktor olduğunu düşündünüz mü? Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre sorunuzun yanıtı kulak burun boğaz doktorundan diş hekimine, göğüs hastalıkları uzmanından gastroenteroloğa, genel cerrahtan endrokrinoloğa kadar birçok tıbbi branşı ilgilendirebilir.

SONUCA ULAŞMAK SADECE 4 DAKİKA

Hasta açısından bazen bıktırıcı bazen de sonuçsuz kalan bu süreç, yeni bir teknoloji ile 4 dakikaya indi. Sonuca ulaşmak için ağız kokusu olan kişinin, bir nefes vermesi yeterli oluyor. 4 dakika sonra çıkan test sonuçları adeta navigatör gibi; burundan akciğere, mideden sinüslere, dişlerden bademciklere gerçek neden hangi bölgeden kaynaklanıyorsa orayı işaret ederek hastalıkları tespit ediyor. Yöntem bununla kalmayıp kokunun şiddet derecesini de ölçüyor.

ÇOK CİDDİ HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİS EDİLMESİNE YARDIMCI

Japonya’da geliştirilen ve ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan yeni nesil ve akıllı teknolojiye sahip bu yöntem sayesinde sorunun gerçek nedeninin saptanabildiğini söyleyen Acıbadem Taksim Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, yöntemin ayrıca çok ciddi hastalıkların erken teşhis edilmesine de yardımcı olduğuna dikkat çekiyor. Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, 3- 4 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek “Koku ve Tat Zirvesi” öncesinde yeni yöntemi anlatıyor.

AĞIZ KOKUSUNA EN ÇOK YOL AÇAN 3 GAZ ANALİZ EDİLİYOR

Kişinin doktor doktor gezerek nedenini bulmaya çalıştığı ağız kokusu sorununun gerçek kaynağını çok kısa süre içinde saptayan yöntemin en önemli avantajlarından biri de çok ciddi hastalıkları tespit etmesi ve tedavi sonrası başarı oranını ölçmesi. Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, tedavinin başarısını ölçmek için kişinin ağız kokusunun bu yöntemle tekrar değerlendirilerek ilk sonuçla karşılaştırıldığını ve böylece tedavinin tam olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair bilgi edindiklerini söylüyor. “Teknolojinin gelişmediği dönemlerde hekimler sorunları hastanın nefesini koklayarak tespit ediyordu” diyen Doç. Dr. Altundağ devam ediyor; “Teknolojinin gelişmesiyle ağız kokusunu test eden cihazlar çıktı. Ancak nefesimizde 3 bin 481 tane nefes gazı var. Bu gazların 3’ü ağız kokusuna yol açan gazlar. Eski nesil cihazlar sadece tek bir gazı tespit ederken yeni nesil bu cihaz bir aparat yardımıyla 3 gazı analiz ederek ağız kokusunun gerçek nedenini saptayıp tedaviye başlanmasını sağlıyor” diyor.

AĞIZ KOKUSUNUN NEDENİ MİDE FITIĞI BİLE OLABİLİR

Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, bu yöntem sayesinde, ağız kokusundan muzdarip bir hastanın mide kanseri olduğunun erken teşhis edilip tedavisine başlandığını söylüyor. Ağız kokusu şikayetiyle gelen bir hastalarına 4 dakikalık test sonrasında mide fıtığı, bir başka hastalarına ise reflü teşhisi koyduklarını ve gastroenterolojiye yönlendirdiklerini belirten Altundağ,“Japonların geliştirdiği yöntem, ağız kokusuna neden olan 3 kimyasal içeriğin (hidrojen sülfit, metil merkaptan ve dimetil sülfit) bileşenini ağızdan aparatla toplayarak analiz ediyor. Bu yolla sadece ağız boşluğu içerisindeki kokular değil, diş, bademcik, burun, sinüs, alerji, mide, helicobakterpylori, reflü, gastrointestinal sistem kaynaklı tüm kokular hem derecelendiriliyor hem de kaynağı tespit ediliyor” diyor.

5 FARKLI AĞIZ KOKU TİPİ VAR

Kokuya neden olan bölgeye ve şiddetine göre 5 farklı ağız koku tipi bulunuyor. Tip 1’de hastalar kendi ağız kokusunu fark ediyor. Bu durum genellikle ağız ve diş sağlığında oluşan sorunlardan kaynaklanıyor. Tip 2’de ise kokuyu fark edenler, hastanın yakınları oluyor. Sorun genellikle alerji, sinüzit, nazofarenjit ve tonsillit gibi hastalıklardan kaynaklanıyor. Tip 3’de koku belirgin olmadığı için hasta ya da yakınlarının şüphesi ile tespit ediliyor. Bu kokuya reflüden kabızlığa kadar sindirim sistemindeki pek çok sorun yol açabiliyor. Tip 4 ise bir nefes kokusu olarak değerlendiriliyor. Soruna metabolik hastalıklar, bazı ilaçlar ve akciğerden kaynaklanan çeşitli hastalıklar yol açıyor. Tip 5’de ise nedenin tamamen psikolojik olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Aytuğ Altundağ “Bu kişiler ağız kokusu sorunu olmadığı halde sanki böyle bir sorun varmış gibi hissediyorlar ve olmadığına zorlukla ikna ediliyor bazen de edilemiyorlar. Bu yöntem sayesinde bu hastalara ölçümlerle ilgili net bilgi veriyor ve ikna olmalarını sağlıyoruz” diyor.

MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ ŞART!

Ağız kokusu sorununu ortadan kaldırmada tanı ve tedavi için multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor “Bu sadece KBB, diş hekimi veya gastroenteroloğun çözeceği bir sorun olmadığı için multidisipliner bir yaklaşımla hekimlerin ortak hareket etmeleri gerekiyor. Yöntemin her yaştan kişiye, çocuklara hatta bebeklere bile uygulanabildiğini belirten Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, çocuklardaki ağız kokusunun da çeşitli hastalıkların sinyali olabildiğini ve tanısı doğru konulduğunda tedavi edilebildiğini söylüyor.

YÖNTEM NE SAĞLIYOR?

* 4 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veriyor.

* Pek çok hastalığa tanı konmasına yol açıyor.

* Her yaşta, her hastaya (hamileler dahil) yapılabiliyor.

* Girişimsel bir yöntem olmadığı için anesteziye, iğneye gerek olmadan uygulanıyor.

UYGULAMADAN ÖNCE BU KURALLARA UYUN!

*Test yaptırmadan 3- 4 saat önce sigara ve kahve içmeyi kesin.

*Yaklaşık 1 saat önce su içmeyi bırakın.

*Çok aç ya da çok tok gitmeyin. (3-4 saat önce yemeyi kesin.)

*Dişinizi 3 saat önce fırçalayın.

* 3-4 saat önce soğan, sarımsak, baharat gibi baskın tatlarla sütlü gıdalar (dondurma ve sütlü tatlı dahil) tüketmeyin.