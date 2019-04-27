- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında ağlayan gelin ve hüzün çiçeği adı verilen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu.
Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil eden ters lalelerin görsel şöleni yaklaşık 2 hafta sürüyor.
İlkbahar mevsiminde kısa süreli çiçek açan ters laleler, dağlık bölgelerin yanı sıra, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar tarafından bahçelere ekilerek nesli tükenmesin diye koruma altına alınıyor.
Ters laleler Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta görülüyor.
"ARICAK, TERS LALE İLE DUYULUR HALE GELECEK"
Ters lalenin ilçenin simgesi olduğunu belirten Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk, “Türkiye ve dünyanın en nadide çiçeklerinden bir tanesi. Bölgemizin sert bir jeolojik yapısı var. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık faaliyetleri bir noktada sınırlı sayıda kalıyor. Ters lalemiz de bölgemize önemli bir değer katacaktır. İyi bir turizm potansiyeli olabilir. Bizler de bu tür çalışmalarla birlikte ters lale festivalleri yapabiliriz. Bu bitkinin hem neslinin tükenmesini engelleyebilir, hem de bölgeye ek katma değer oluşturmasını sağlayabiliriz. Bu noktada çalışmalarımız olacak. İnşallah ters laleyle birlikte Arıcak’ımız Türkiye’de ve Elazığ’da daha duyulur ve tanınabilir bir yer haline gelecek, bunu hedefliyoruz” dedi.
"ASIL TERS LALENİN YERİ ARICAK SAMAN KÖYÜDÜR"
Ters lalelerin yoğun olarak yetiştiği Arıcak ilçesi Saman köyünden Hüseyin Bayar ise, hüzün çiçeğinin nesli tükenmemesi için bahçesine ekiyor. Bayar, ters lalenin asıl yerinin kendi köyleri olduğunu dile getiriyor.
Ters lalelerinin neslinin tükenmemesi için ektiklerini aktaran Hüseyin Bayar, "Bunu çoğaltmak amacıyla ekiyoruz. Asıl ters lale Arıcak ilçesi Saman köyündedir. Şırnak, Hakkari diye yayınlıyorlar ama asıl ters lalenin yeri Arıcak Saman köyüdür” ifadelerini kullandı.
Nesli kaybolan çiçeği taze tutmak istediklerini dile getiren Cumali Yazar, “Akdağ’da yetişen bu çiçeği gözde tutmak istiyoruz. Ondan dolayı bahçemize ektik. Çiçeğimiz çok güzel bir çiçek. Akdağ yöremizde yetişen bir çiçek. Sabah saatlerinde gözyaşı döküyor. Göz yaşı döktüğünden dolayı halk dilinde ‘ağlayan gelin’ diyoruz. Ağlayan gelin demesinin sebebi de, çok seven bir gelinin kavuşamamasından dolayı göz yaşı döktüğüdür. Sabah saat 5- 6 saatlerinde gülünden damlacıklar dökülüyor. Ondan dolayı bir daha başını kaldırmamış . Hep üzüntü içerisinde kaldığından dolayı böyle kalmıştır. Yöremizde yetişen güzel bir çiçek olduğu için biz solmamasını istiyoruz ve ekiyoruz” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.