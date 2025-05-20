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        Haberler Yaşam Ağrı'da baharın gelişiyle dağlarda rengarenk çiçekler açtı

        Ağrı'da baharın gelişiyle dağlarda rengarenk çiçekler açtı

        Ağrı'da, son günlerde güneşli havayla tabiat da canlanmaya başladı. Cumaçay köyü ve çevresi sarı, beyaz ve mavi çiçeklerle kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:01
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        Ağrı'da ilkbaharın gelişiyle dağ köylerindeki araziler rengarenk çiçeklerle kaplandı.

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        Mayıs ayının yağışlı geçtiği Ağrı'da, son günlerde güneşli havayla tabiat da canlanmaya başladı.

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        İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyü ve çevresindeki bölgeler açan sarı, beyaz ve mavi çiçeklerle renklendi.

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        Eşsiz manzaranın ortaya çıktığı dağlar ve bölgede otlayan küçükbaş hayvanlar, dronla görüntülendi.

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        #Ağrıda bahar
        #ağrı
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