Ağrı'da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
AA'nın haberine göre; ekipler, bu kapsamda ilçede belirledikleri 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 9 bin 675 paket kaçak sigara, 3 ruhsatsız av tüfeği, 26 fişek ele geçirdi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.