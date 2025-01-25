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        Haberler Gündem Güvenlik Ağrı'da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

        Ağrı'da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 01:11 Güncelleme: 25.01.2025 - 01:12
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        Ağrı'da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı
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        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        AA'nın haberine göre; ekipler, bu kapsamda ilçede belirledikleri 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 9 bin 675 paket kaçak sigara, 3 ruhsatsız av tüfeği, 26 fişek ele geçirdi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #ağrı
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