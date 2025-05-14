Ağrı'da kazada ağır yaralanan 3 büyükbaş, telef olmaması için kesildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde TIR'ın çarparak ağır yaraladığı 3 büyükbaş hayvan telef olmaması için vatandaşlar tarafından kesildi
Giriş: 14.05.2025 - 00:54 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:57
Ağrı'da Doğubayazıt-Çaldıran karayolu ayrımına yakın mevkide arazide otlayan ve yola çıkan 3 büyükbaş hayvana TIR çarptı.
AA'nın haberine göre; ağır yaralanan hayvanlar telef olmaması için vatandaşlarca kesildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı karayolunda, hayvanların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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