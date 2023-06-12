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Ağrı'da zehirli yılan türlerinden Wagner engereği görüntülendi

Ağrı'da, doğada nadir rastlanan zehirli yılan türlerinden Wagner engereği, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Ağrı'da zehirli yılan türlerinden Wagner engereği görüntülendi
AA

Doğa tutkunu İbrahim Altun ve arkadaşları, Ağrı'da dağlık bölgede gezerken taşlar arasında bir yılan fark etti.

AA'nın haberine göre Altun ve arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı yılanın, doğada nadir rastlanan zehirli yılan türlerinden Wagner engereğini olduğu anlaşıldı.

Iğdır Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Akman, Wagner engereğinin ülkedeki yaklaşık 15 engerek türünden biri olduğunu söyledi.

Bu türün Iğdır, Ağrı, Muş ve Kars bölgesinde dağılış gösterdiğini ifade eden Akman, "Önceden sadece Aras Nehri'nin bulunduğu havzada bilinirken, son yıllarda yapılan çalışmalarla yayılışı oldukça genişleyen fakat yayılışı bu kadar genişlemesine karşın insanların rahatlıkla denk gelebileceği türlerden değil. Çoğunlukla yüksek kesimlerde yaşamayı seviyor. Çeşitli madencilik faaliyetleri kapsamında da türün dağılışı şu anda tehlike altında" diye konuştu.

Akman, engereğin Türkiye'de endemik olarak bilinen türlerden olduğunu ve bunlara yönelik koruma çalışmalarının günden güne arttığını anlattı.

Popülasyon belirleme çalışmalarının kendileri ve çeşitli bilim adamları tarafından yürütüldüğü dile getiren Akman, şunları kaydetti:

"Tür, koruma altında endemik ve zehirlidir. Zehir seviyesi tam olarak bilinmiyor. Öldürücü mü, değil mi noktasında çalışmalar da var. İnsanlar için bilinmeyen her şey o anlamda öldürücü olabilir. Wagner engereğinin o bölgede (Ağrı) dağılış gösterdiği biliniyordu ama kayıt yoktu.

Bu videoyla beraber bölgeden de kayıt oldu. Türün Kars'tan Muş'a kadar parça popülasyonlar halinde dağılış gösterdiği biliniyordu fakat Kağızman sırt kısımlarındaki bölgeden özellikle kayıtlara ihtiyacımız vardı ve bu anlamda da bu kayıt bizler için de güzel oldu."

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