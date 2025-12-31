Habertürk
        Ağrı Dağı eteklerinde görev yapan Mehmetçik yılın son gününe vatan nöbetinde girdi

        Ağrı Dağı eteklerinde görev yapan Mehmetçik yılın son gününe vatan nöbetinde girdi

        Mehmetçik, Ağrı Doğubayazıt'ta 1.900 metre rakımdaki Gökay Hudut Karakolu'nda -20 derecede yılın son gecesinde de 7/24 nöbette. Güvenli duvar ve kameralarla terör ile kaçakçılığa geçit yok

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 23:02 Güncelleme: 31.12.2025 - 23:08
        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran sınırında görev yapan askerler, yılın son gününde nöbet tutarak görevlerinin başında girdi.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan bin 900 rakımlı Gökay Hudut Karakolu'nda görev yapan askerler, vatan savunmasını eksi 20 derecede fedakarca sürdürüyor. Türkiye-İran sınırının yanı sıra aynı anda Nahçıvan-Ermenistan sınır hattına da hâkim bir noktada görev yapan Mehmetçik, karakollarda gözleri sınırda, kulakları komutanlarında yılbaşında da vatanı koruma görevini yerine getiriyor. Ailelerini telefonla arayarak yeni yıllarını kutlayan askerler, vatani görevlerini icra etmenin gururunu yaşıyor.

        "TERÖR VE KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK"

        Mehmetçiğin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğu Türkiye-İran sınır hattında, sınır fiziki güvenliğinin sağlanması amacıyla her biri 3 metre yüksekliğinde ve 30 santimetre kalınlığında olan, üzeri tel örgülerle çevrili modüler beton duvarlar bulunuyor. Bu güvenlik önlemleri sayesinde bölgede teröristlerin sızma girişimleri, yasa dışı ve düzensiz göçmen geçişleri ile kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçiliyor. Karakol, mevziler ve modüler beton duvar hattına yerleştirilen kameralar sayesinde hudut hattındaki her türlü hareketlilik anlık olarak izleniyor.

        Mehmetçiğin yeni yılını kutladı
        Mehmetçiğin yeni yılını kutladı
