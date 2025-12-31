Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla hitap ettiği Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 19:11 Güncelleme: 31.12.2025 - 19:19
        Mehmetçiğin yeni yılını kutladı
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yılın son gününde Ankara'da Mehmetçikle bir araya geldi.

        Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Polatlı'ya giderek, Topçu ve Füze Okulunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

        Bakan Güler, burada Mehmetçiğe hitap etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla hitap ettiği Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

