Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ağrı Dağı Nerede? Ağrı Dağı Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Ağrı Dağı Nerede? Ağrı Dağı Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, hem doğal yapısı hem de tarihi ve kültürel önemiyle öne çıkan bir dağdır. 5.137 metre yüksekliğiyle ülkemizin zirvesi kabul edilen Ağrı Dağı, efsanelere konu olmuş, özellikle Nuh'un Gemisi söylencesiyle bilinir. Peki, Ağrı Dağı tam olarak nerede, hangi şehirde, ilde ve bölgede yer almaktadır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 11:45 Güncelleme: 23.08.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Dağı Nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı Dağı Hangi Şehirde ve İlde?

        Ağrı Dağı, adını taşıdığı Ağrı ili sınırlarında bulunmakla birlikte yalnızca bu şehirle sınırlı değildir. Dağın geniş kütlesi, Ağrı ile Iğdır illeri arasında uzanmaktadır. Özellikle:

        Büyük Ağrı (Atatürk Zirvesi – 5.137 metre): Dağın en yüksek noktasıdır ve Türkiye’nin en yüksek zirvesi olma özelliğini taşır.

        Küçük Ağrı (4.892 metre): Büyük zirvenin hemen güneydoğusunda yer alır ve Iğdır sınırları içerisindedir.

        Dolayısıyla, Ağrı Dağı’nın bulunduğu şehirler arasında hem Ağrı hem de Iğdır sayılmaktadır.

        REKLAM

        Ağrı Dağı Hangi Bölgede?

        Ağrı Dağı, Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alır. Coğrafi konum olarak ise Türkiye’nin en doğusunda, Türkiye – İran – Ermenistan sınırına yakın bir noktada bulunur. Bu özelliğiyle hem jeopolitik hem de coğrafi bakımdan stratejik bir konuma sahiptir.

        Ağrı Dağı’nın Coğrafi Özellikleri

        Volkanik Yapı: Ağrı Dağı, sönmüş bir volkan konisidir. Yüksekliği ve kütlesiyle yalnızca Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun da en büyük volkanik dağlarından biridir.

        Buzullar: Dağın zirvesinde yıl boyunca erimeyen kalıcı buzullar bulunur. Bu özelliğiyle Türkiye’de buzullaşmanın görüldüğü önemli noktalardan biridir.

        Etekler: Dağın eteklerinde geniş otlaklar ve tarıma elverişli alanlar yer alır. Bölgedeki köyler bu alanlardan hayvancılık ve tarım için faydalanır.

        REKLAM

        Tarihi ve Kültürel Önemi

        Nuh’un Gemisi Efsanesi: Ağrı Dağı, Tevrat ve Kur’an’da geçen Nuh Tufanı efsanesiyle özdeşleşmiştir. Rivayetlere göre Nuh’un Gemisi, tufandan sonra bu dağın zirvesine oturmuştur. Bu nedenle hem dini hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir.

        Turizm Potansiyeli: Dağcılık ve doğa turizmi açısından büyük ilgi gören Ağrı Dağı, özellikle yaz aylarında hem yerli hem de yabancı dağcıların tırmanış rotaları arasında yer alır.

        Jeopolitik Konum: İran ve Ermenistan sınırına yakın olması sebebiyle askeri ve stratejik açıdan da kritik bir noktadır.

        Ağrı Dağı’nın İklim ve Doğa Yapısı

        Ağrı Dağı’nın iklimi, bulunduğu bölgenin sert kara iklimiyle şekillenir. Kışlar uzun ve sert geçerken yaz aylarında bile zirvede kar ve buzullar erimez. Eteklerde ise ilkbahar ve yaz aylarında renkli bitki örtüsü ve meralar öne çıkar. Dağ, göçmen kuşların da uğrak noktalarından biri olarak ekolojik öneme sahiptir.

        Ağrı Dağı, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Ağrı ve Iğdır illeri sınırlarında yer alan, 5.137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağıdır. Sönmüş volkanik yapısı, zirvesindeki kalıcı buzulları, tarihi efsaneleri ve turizm potansiyeliyle yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da dikkat çeken doğal varlıklarından biridir. Ağrı Dağı hem coğrafi hem kültürel hem de turistik açıdan Türkiye’nin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi