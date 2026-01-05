Habertürk
Habertürk
        Ağrı Dağı'nın eteklerinde dondurucu soğuklara rağmen 35 kuş türü yaşıyor

        Ağrı Dağı'nın eteklerinde dondurucu soğuklara rağmen 35 kuş türü yaşıyor

        Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda dondurucu soğuklara rağmen 35 kuş türü tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:02 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:02
        Dondurucu soğuklara rağmen burada 35 tür yaşıyor
        Bugüne kadar yapılan gözlemlerde 348 kuş türünün yaşadığı belirlenen Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı, güncel kayıtlara göre 209 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle, Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzul ve kar sularıyla beslenen Karasu'nun bir bölümü dondu.

        Genelde kıtalar arası göçen kuş türlerinin uğradığı Karasu Sulak Alanı'nda yapılan gözlem çalışmalarında, dondurucu kış şartlarına rağmen 35 kuş türünün yaşadığı belirlendi.

        Aralarında, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kızkuşu (Vanellus vanellus), elmabaş patka (Aythya ferina) gibi kuşlar, suyun açık alanlarında yaşamlarını sürdürüyor.

        Kuş biliminde "kış ziyaretçisi" olarak adlandırılan bu türlerin büyük bir bölümü, havaların ısınmasıyla daha kuzey bölgelere, Rusya ve Kazakistan'a doğru göçecek.

        "SICAKLIKLAR EKSİ 10 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ"

        Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Emrah Çelik, Iğdır'ın Türkiye'nin kuş çeşitliliği açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

        Kış mevsiminde soğuklara rağmen burada yaşam alanı bulabildiklerine dikkati çeken Çelik, "Kışın gelmesiyle sıcaklıklar eksi 10 dereceye kadar düştü. Karasu Sulak Alanı'nın bir kısmı dondu fakat açık kalan su yüzeylerinde yine kış türlerini görmekteyiz. Yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 35 kuş türü tespit ettik" dedi.

        Tespit edilen türleri değerlendiren Çelik, "Bunlar arasında önemli olan türlerimiz var. Elmabaş patka, tepeli patka, suna. Bunlar bu bölge için önemli kış ziyaretçisi türleri. Yaptığımız çalışmalarda kızkuşunu da tespit ettik. Kızkuşu da normalde şu an nesli tehlike altında olan bir tür, bunu da alanda tespit ettik. Yeterli düzeyde bir popülasyonu vardı" diye konuştu.

        "YILIN HER DÖNEMİNDE BURADA KAYITLAR ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Iğdır'ın iklim şartlarının ve coğrafi konumunun kuş türleri için birçok olanak sunduğunu işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Çevre illere göre Iğdır'ın kış şartları daha yumuşak geçiyor. Tabii ki bazı sulak alanları tamamıyla donmuyor, bu da bu türler için önemli bir yaşam alanı oluşturuyor. Şimdi baharın gelmesiyle bu türler, özellikle kış ziyaretçi türleri daha yukarı alanlara doğru gidecek. Bunun akabinde yaz ziyaretçisi olan türler alana gelmeye başlayacak. Yılın her döneminde burada kayıtlar almaya çalışıyoruz."

