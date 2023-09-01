Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI (AA) - Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi, yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

        Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve 2 bin 241 metre yükseklikte bulunan Balık Gölü, kışın buzla kaplı yüzeyiyle yazın da doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Van Sportif Havacılık Kulübü üyeleri ile Ağrı'dan bir grup yamaç paraşütü pilotu, adaları, balık ve kuş türleriyle dikkati çeken gölün çevresinde etkinlik düzenledi.

        Ağrı Dağı manzarası eşliğinde bölgedeki doğal güzellikleri gökyüzünden keşfeden yamaç paraşütü pilotları, uçuşlarını sorunsuz tamamladı.

        Yamaç paraşütü pilotu ve doğa tutkunu Orhan Şan, AA muhabirine, gökyüzünde gölün çevresini izlerken ayrı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

        Yamaç paraşütü için bölgeyi keşfetmeye geldiklerini ifade eden Şan, "Etrafta yüksek dağların oluşu ve buralara araçlarla çıkılabiliyor olması yamaç paraşütü açısından elverişli bir ortam sağlıyor. Yamaç paraşütü ile ilgilenen arkadaşlara buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Uçmak için çok elverişli bir yer ve muhteşem bir göl manzarası var. Gökyüzünde süzülürken Ağrı Dağı'nın muhteşem manzarası ve heybeti karşısında etkilenmemek imkansız." diye konuştu.

        Van Sportif Havacılık Kulübü Başkanı İlhan Gelgel ise göl ve çevresinin paraşüt sporuna uygun olduğunu anlattı.

        Van'dan 12 kişilik yamaç paraşütü sporcusuyla geldiklerini belirten Gelgel, şunları aktardı:

        "Gölün olması ilçenin turizmi açısından avantajdır. Uçuşlarımızı yaptık. Rüzgarın limiti biraz daha düşük olursa daha stabil ve güzel uçuşlar olur. Buranın yamaç paraşütü sporuna kazandırılmasının ilçe turizmi için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'deki diğer yamaç paraşütü sporcularını da bölgeye bekliyoruz. Burada uçuşun keyfini çıkarmalarını istiyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Depremzede çocukların katılımıyla "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" dü...
        Depremzede çocukların katılımıyla "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" dü...
        Ağrı'da yaralı bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı
        Ağrı'da yaralı bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı
        Ağrı'da yaralı yavru tilkiye ilk müdahale jandarmadan
        Ağrı'da yaralı yavru tilkiye ilk müdahale jandarmadan
        Hakkında 18 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ağrı'd...
        Hakkında 18 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ağrı'd...
        68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere tırmanışta taş çıkartıyor
        68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere tırmanışta taş çıkartıyor
        Ağrılı arıcılar tescilli "geven balı" hasadında
        Ağrılı arıcılar tescilli "geven balı" hasadında