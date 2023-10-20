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        Ağrı'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Ağrı'da, çeşitli suçlardan 24 yıl 9 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:09
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        Ağrı'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Ağrı’da, çeşitli suçlardan 24 yıl 9 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "mala zarar verme", "hırsızlık", "silahla tehdit", "konut dokunulmazlığının ihlali", ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 24 yıl 9 ay 8 gün hapis cezası bulunan C.E’nin kentte olduğunu belirledi.

        Operasyonla yakalanan C.E, cezaevine teslim edildi.

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