Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Ağrı'da yol kontrol uygulamasında gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Giriş: 30.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:18
Ağrı'da yol kontrol uygulamasında gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol uygulama noktasında durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Araçlarda gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.