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        Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Ağrı'da yol kontrol uygulamasında gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:18
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        Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Ağrı'da yol kontrol uygulamasında gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol uygulama noktasında durdurdukları araçlarda arama yaptı.

        Araçlarda gümrük kaçağı 984 paket sigara ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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