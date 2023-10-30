Ağrı'da bir tırda 49 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 30.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:01
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesinde bir tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.