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        Ağrı'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücü öldü

        - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:00
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        Ağrı'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücü öldü
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        - Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.B. idaresindeki 65 LA 541 plakalı kamyon, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda şarampole yuvarlandı.

        Kazada ağır yaralanan sürücü A.B, ambulansla kaldırıldığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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