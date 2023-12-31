Ağrı'da şarampole yuvarlanan kamyonun sürücü öldü

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

A.B. idaresindeki 65 LA 541 plakalı kamyon, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda şarampole yuvarlandı.

Kazada ağır yaralanan sürücü A.B, ambulansla kaldırıldığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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