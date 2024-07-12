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        Ağrı'da düştüğü nehirde ayağı kırılan at kurtarıldı

        Ağrı'da son yağışlarla su seviyesi yükselen Murat Nehri'ne düşerek ayağı kırılan at, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 00:15 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:15
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        Ağrı'da düştüğü nehirde ayağı kırılan at kurtarıldı
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        Ağrı'da son yağışlarla su seviyesi yükselen Murat Nehri'ne düşerek ayağı kırılan at, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Yolluyazı köyü mevkisinde Murat Nehri'ne düşen bir atın ayağı kırıldı.

        Vatandaşlarca nehirden çıkarılamayan atın kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de atı mahsur kaldığı yerden çıkaramayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

        AFAD, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla nehirden çıkarılan at, kamyona yüklenerek tedavi için hayvan barınağına götürüldü.

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