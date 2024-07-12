Ağrı'da düştüğü nehirde ayağı kırılan at kurtarıldı

AFAD, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla nehirden çıkarılan at, kamyona yüklenerek tedavi için hayvan barınağına götürüldü.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de atı mahsur kaldığı yerden çıkaramayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

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