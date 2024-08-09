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        Ağrı'da buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü

        Ağrı'da büyük bir bölümü biçilen buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 21:33 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:33
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        Ağrı'da buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü
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        Ağrı'da büyük bir bölümü biçilen buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü.

        İl merkezindeki Küpkıran Mahallesi mevkisinde bulunan ve büyük bölümü biçilen buğday tarlalarında yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerce söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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