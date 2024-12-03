Van'da otoparktaki bir araçta 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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