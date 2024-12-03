Van'da otoparktaki bir araçta 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı.
Aracın içerisinde oluşturulan gizli bölmede 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.T.E, Ağrı'ya getirildi.
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