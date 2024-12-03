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        Van'da otoparktaki bir araçta 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:10
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        Van'da otoparktaki bir araçta 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı.

        Aracın içerisinde oluşturulan gizli bölmede 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli M.T.E, Ağrı'ya getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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