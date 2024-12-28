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        Ağrı'ya yapılması planlanan alışveriş merkezinin ruhsatı alındı

        Ağrı'ya yapılması planlanan ve bölgeye hitap etmesi hedeflenen alışveriş merkezinin ruhsat işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:31
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        Ağrı'ya yapılması planlanan alışveriş merkezinin ruhsatı alındı
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        Ağrı'ya yapılması planlanan ve bölgeye hitap etmesi hedeflenen alışveriş merkezinin ruhsat işlemleri tamamlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ağrı'nın ekonomik ve sosyal dönüşümüne büyük katkı sağlayacak olan VMall Ağrı Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Valimiz Sayın Mustafa Koç'un girişimleri sayesinde projenin önündeki tüm pürüzler ortadan kaldırılarak, hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar tamamlandı. Bölgemizdeki ilk ve en büyük karma proje, AVM, 5 yıldızlı otel, modern ofisler, rezidans daireler gibi pek çok bileşeniyle şehrimize değer katacak. İstihdamı artıracak, ekonomiyi canlandıracak ve sosyal yaşamı güçlendirecek proje, inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte çalışmalar tüm hızıyla başlayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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