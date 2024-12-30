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        Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan 4 İran uyruklu zanlı tutuklandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kilo 44 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 İran uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:35
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        Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan 4 İran uyruklu zanlı tutuklandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kilo 44 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 İran uyruklu zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde 2 farklı olayda İran uyruklu 4 şüpheliyi yakaladı.

        Ekipler, 2 şüphelinin iç beden muayenelerinde, diğer 2 şüphelinin de ayakkabı tabanında toplam 1 kilo 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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