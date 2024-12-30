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        Ağrı'da terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Ağrı'da polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:31 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:31
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        Ağrı'da terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'da polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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