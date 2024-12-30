Ağrı'da terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

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