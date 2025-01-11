Doğubayazıt'ta vatandaşlara çorba ikram edildi
AĞRIAA - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay tarafından hastane bahçesinde vatandaşlara çorba ikram edildi.
Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesince, havaların soğuk olduğu ilçede Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi bahçesinde program düzenlendi.
Gönüllüler, hastane bahçesinde vatandaşlara çorba ikram etti. Vatandaşlar, gönüllülere teşekkür etti.
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