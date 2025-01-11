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        Doğubayazıt'ta vatandaşlara çorba ikram edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:41
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        Doğubayazıt'ta vatandaşlara çorba ikram edildi
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        AĞRIAA - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay tarafından hastane bahçesinde vatandaşlara çorba ikram edildi.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesince, havaların soğuk olduğu ilçede Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi bahçesinde program düzenlendi.

        Gönüllüler, hastane bahçesinde vatandaşlara çorba ikram etti. Vatandaşlar, gönüllülere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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