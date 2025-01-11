Patnos'ta "10 Ocak Gazeteciler Günü" kutlandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Patnos Gazeteciler Cemiyetince program düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda program gerçekleştirildi.

Kaymakam Hasan Taş, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarının önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Toplumda, insanları doğru biçimde, objektif şekilde bilinçlendirmede, tarafsız haber ve kamuoyu oluşturmakta gazetecilere çok önemli bir görev düşüyor." dedi.

Cemiyet Başkanı Faruk Yavuz da ilçedeki gelişmeleri haberleştirdiklerini ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Programa, Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Kızgın ve ilçe protokolü katıldı.