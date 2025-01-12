Ağrı'da bir balıkçı buzla kaplı gölün suyu ile yıkanıp, halay çekti

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede buz üzerinde halay da çeken Özcan Çekim, "Balık Gölü her mevsim ayrı güzel. Çevresi karlı dağlarla kaplı gölün buzla kaplı yüzeyindeyim. Dondurucu soğuklarda banyo yaptım." dedi.

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