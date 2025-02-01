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        Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkili oldu

        Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkisini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:47
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        Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkili oldu
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        Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkisini sürdürdü.

        Gece termometrelerin sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği Ağrı'da, buzlanma ve kırağı oluştu.

        Soğuk hava nedeniyle Murat Nehri buzla kaplanırken, ağaçlar kırağı tuttu.

        Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için üstüne battaniye ve çadır örttü.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derece ölçüldüğü kentte, Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluştu.

        - Tunceli

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu.

        İlçede soğuk havanın etkisiyle dereler, çeşmeler ve şelaleler buzla kaplandı.

        Kar nedeniyle aç kalan bazı yaban hayvanları da yerleşim yerlerinde yiyecek aradı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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