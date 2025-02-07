Ağrı'da denetimde tespit edilen tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda imha edildi

Denetimde son tüketim tarihleri geçmiş ve güvenilir olmadığı değerlendirilen 23 kamyonluk gıda ürünü tespit edilerek imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde bir firmaya ait 2 gıda deposunda denetim yapıldı.

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