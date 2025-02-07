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        Ağrı'da denetimde tespit edilen tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda imha edildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde denetimde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:36
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        Ağrı'da denetimde tespit edilen tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda imha edildi
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        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde denetimde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda imha edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde bir firmaya ait 2 gıda deposunda denetim yapıldı.

        Denetimde son tüketim tarihleri geçmiş ve güvenilir olmadığı değerlendirilen 23 kamyonluk gıda ürünü tespit edilerek imha edildi.

        Ekiplerce işletme sahinine idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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