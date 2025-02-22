Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı Belediyesi'nde iş akdine son verilen işçiler görevlerine dönmeyi bekliyor

        Ağrı Belediyesince iş akdine son verilen ve mahkemeyle geri dönmeye hak kazanan 50 işçi, bir an evvel görevlerinin verilmesini istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı Belediyesi'nde iş akdine son verilen işçiler görevlerine dönmeyi bekliyor
        ABONE OL

        Ağrı Belediyesince iş akdine son verilen ve mahkemeyle geri dönmeye hak kazanan 50 işçi, bir an evvel görevlerinin verilmesini istiyor.

        Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Emrah Aslan, Ağrı Belediyesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra 50 üyelerinin belediye tarafından işten çıkarıldığını, geri dönüş mahkemelerini kazanmalarına rağmen göreve dönüşün yerine getirilmediğini söyledi.

        Sendika olarak bir yıldır 50 üyelerinin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini belirten Aslan, "Bir yıldır burada basın açıklaması yapmamamızın nedeni, arkadaşlarımızın hukuki süreçlerine zarar gelmemesi içindir. Ancak son bir yıldır üyelerimizin çektiği zulümler, sorunlar ve sıkıntılar nedeniyle basın açıklamasını belediyenin önünde yapmamız hasıl olmuştur." diye konuştu.

        İşten çıkarılan üyelerinin bir an önce işe dönüşlerinin yapılmasını ve 585 üyenin bir yıldır eksik yatırılan ücretlerinin de ödenmesini talep eden Aslan, "Bugünden itibaren direnişimize başlayıp pazartesi günü de belediyemizin önüne direniş çadırımızı kuracağız. Arkadaşlarımız işe dönene kadar ve ücretlerimiz yatırılana kadar belediyenin önünden ayrılmayacağız." dedi.

        Ellerinde taşıdıkları dövizler eşliğinde bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ağrı'da sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan köylerdeki hastalar için sefer...
        Ağrı'da sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan köylerdeki hastalar için sefer...
        Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
        Ağrı'da kardan yolu kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
        Ağrı-Iğdır kara yolunda mahsur kalanlara Türk Kızılay kumanya dağıttı
        Ağrı-Iğdır kara yolunda mahsur kalanlara Türk Kızılay kumanya dağıttı
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitime yarın ara verildi
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitime yarın ara verildi
        Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi
        Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi
        Ağrı'da karlı yolda saman yüklü traktörle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıl...
        Ağrı'da karlı yolda saman yüklü traktörle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıl...