Ağrı Belediyesi'nde iş akdine son verilen işçiler görevlerine dönmeyi bekliyor

Ağrı Belediyesince iş akdine son verilen ve mahkemeyle geri dönmeye hak kazanan 50 işçi, bir an evvel görevlerinin verilmesini istiyor.

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Emrah Aslan, Ağrı Belediyesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra 50 üyelerinin belediye tarafından işten çıkarıldığını, geri dönüş mahkemelerini kazanmalarına rağmen göreve dönüşün yerine getirilmediğini söyledi.

Sendika olarak bir yıldır 50 üyelerinin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini belirten Aslan, "Bir yıldır burada basın açıklaması yapmamamızın nedeni, arkadaşlarımızın hukuki süreçlerine zarar gelmemesi içindir. Ancak son bir yıldır üyelerimizin çektiği zulümler, sorunlar ve sıkıntılar nedeniyle basın açıklamasını belediyenin önünde yapmamız hasıl olmuştur." diye konuştu.

İşten çıkarılan üyelerinin bir an önce işe dönüşlerinin yapılmasını ve 585 üyenin bir yıldır eksik yatırılan ücretlerinin de ödenmesini talep eden Aslan, "Bugünden itibaren direnişimize başlayıp pazartesi günü de belediyemizin önüne direniş çadırımızı kuracağız. Arkadaşlarımız işe dönene kadar ve ücretlerimiz yatırılana kadar belediyenin önünden ayrılmayacağız." dedi.

Ellerinde taşıdıkları dövizler eşliğinde bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.