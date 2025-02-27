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        Ağrı'da köy okulunun Selçuk öğretmeni 7 yıldır öğrencilere spor sevgisini aşılıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da mesleğe başladığı köy okulunda 7 yıldır öğretmenlik yapan Selçuk Hıdır, "ilk göz ağrım" dediği öğrencilerini voleybol, masa tenisi ve satranç gibi spor dallarında yetiştirerek başarılı olmalarını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:33
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        Ağrı'da köy okulunun Selçuk öğretmeni 7 yıldır öğrencilere spor sevgisini aşılıyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da mesleğe başladığı köy okulunda 7 yıldır öğretmenlik yapan Selçuk Hıdır, "ilk göz ağrım" dediği öğrencilerini voleybol, masa tenisi ve satranç gibi spor dallarında yetiştirerek başarılı olmalarını sağlıyor.

        Samsunlu olan beden eğitimi öğretmeni Selçuk Hıdır, ilk görev yeri olan Hamur'un Adımova Köyü Ortaokulu'nda 7 yıldır mesleğini sürdürüyor.

        Köy okulunun kısıtlı imkanlarına rağmen öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için elinden geleni yapan Hıdır, "ilk göz ağrım" dediği çocukları yıllar içinde çeşitli spor dallarında yetiştirdi.

        Hıdır'ın, voleybol, masa tenisi, satranç ve dart gibi branşlarda eğitip lisanslı sporcu yaptığı öğrenciler, il ve bölgesel yarışmalara katılarak başarılı sonuçlar elde edip, farklı illeri gezerek sosyalleşme imkanı buluyor.

        Artvin'de gerçekleştirilen Küçükler Erkek Voleybol Grup Müsabakaları'nda gruptan çıkma başarısı göstererek en iyi 32 takım arasına adını yazdıran öğrenciler, 10-14 Mart tarihinde Giresun'da yapılacak yarı final müsabakalarına hazırlanmak için sıkı bir antrenman yapıyor.

        Selçuk Hıdır, AA muhabirine, köydeki imkanlar dahilinde öğrencileri voleybol, dart, bocce, masa tenisi ve bilek güreşi gibi branşlarda zaman içinde güzel dereceler almaya başladıklarını söyledi.

        Okulda 64 öğrenci olduğunu ve sayının az olmasının takım sporlarına ve bireysel sporlara katılmak için dezavantaj olduğunu belirten Hıdır, "Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu sene 45 öğrenciden 59 lisans aldık. Bazı öğrencilerimiz farklı branşlarda da oynuyor. Voleybol, dart, bocce, masa tenisi branşlarında yarışmalara katıldık. Masa tenisi yıldız kızlarda ilde birinci olduk ve önümüzdeki hafta Rize'ye giderek ilimizi temsil edeceğiz. Yıldız erkek voleybol da ilde birinci olduk ve bölge yarışmalarına gittik." diye konuştu.

        Hıdır, okulda oluşturulan alanda haftanın 5-6 günü çeşitli branşlarda antrenman yaptıklarını ve kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle müsabakalara katılıp başarılı olduklarını anlattı.

        - "İnat ettik ve çok inandık, bu sene çocuklarımız uğraştılar"

        Köyde bir spor kültürü oluşturduklarını ve velilerin de öğrencileri desteklediğini anlatan Hıdır, şunları kaydetti:

        "Köy okulunda az öğrenciyle birçok müsabakaya katılıp çok büyük başarılar elde edildi. Bölge müsabakalarına gitmeleri, sosyalleşmek ve farklı kültürler görmeleri açısından çok önemliydi. Farklı arkadaşlıklar edinip farklı kültürleri gördüler, gezdiler. 3 yıl önce voleybol takımımızla Rize'ye gitmiştik ve elendik. Geçtiğimiz sene yine gittik rakibimiz bizden iyiydi. İnat ettik ve çok inandık, bu sene çocuklarımız uğraştılar. Artvin'de gruplardan çıkarak en iyi 32 takım arasına kaldık. Giresun'a gidip Çanakkale'de yapılacak voleybol finaline katılmayı hedefliyoruz."

        Öğrencilerinden Barış Efe ise öğretmenleri sayesinde voleybolu çok sevdiğini dile getirdi.

        Yaren Yıldırım da iyi bir voleybolcu olmayı hedeflediğini ifade ederek, "Spor benim için hayatımın bir parçası. Hocam sayesinde spora başladık. Birçok dalda başarı elde ettik. Sporun sosyal hayatımda da etkisi oldu. Masa tenisi, voleybol ve dart branşlarında varım." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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