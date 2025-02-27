Ağrı'da köy okulunun Selçuk öğretmeni 7 yıldır öğrencilere spor sevgisini aşılıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da mesleğe başladığı köy okulunda 7 yıldır öğretmenlik yapan Selçuk Hıdır, "ilk göz ağrım" dediği öğrencilerini voleybol, masa tenisi ve satranç gibi spor dallarında yetiştirerek başarılı olmalarını sağlıyor.

Samsunlu olan beden eğitimi öğretmeni Selçuk Hıdır, ilk görev yeri olan Hamur'un Adımova Köyü Ortaokulu'nda 7 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Köy okulunun kısıtlı imkanlarına rağmen öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için elinden geleni yapan Hıdır, "ilk göz ağrım" dediği çocukları yıllar içinde çeşitli spor dallarında yetiştirdi.

Hıdır'ın, voleybol, masa tenisi, satranç ve dart gibi branşlarda eğitip lisanslı sporcu yaptığı öğrenciler, il ve bölgesel yarışmalara katılarak başarılı sonuçlar elde edip, farklı illeri gezerek sosyalleşme imkanı buluyor.

Artvin'de gerçekleştirilen Küçükler Erkek Voleybol Grup Müsabakaları'nda gruptan çıkma başarısı göstererek en iyi 32 takım arasına adını yazdıran öğrenciler, 10-14 Mart tarihinde Giresun'da yapılacak yarı final müsabakalarına hazırlanmak için sıkı bir antrenman yapıyor.

Selçuk Hıdır, AA muhabirine, köydeki imkanlar dahilinde öğrencileri voleybol, dart, bocce, masa tenisi ve bilek güreşi gibi branşlarda zaman içinde güzel dereceler almaya başladıklarını söyledi.

Okulda 64 öğrenci olduğunu ve sayının az olmasının takım sporlarına ve bireysel sporlara katılmak için dezavantaj olduğunu belirten Hıdır, "Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu sene 45 öğrenciden 59 lisans aldık. Bazı öğrencilerimiz farklı branşlarda da oynuyor. Voleybol, dart, bocce, masa tenisi branşlarında yarışmalara katıldık. Masa tenisi yıldız kızlarda ilde birinci olduk ve önümüzdeki hafta Rize'ye giderek ilimizi temsil edeceğiz. Yıldız erkek voleybol da ilde birinci olduk ve bölge yarışmalarına gittik." diye konuştu.