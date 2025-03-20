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        Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 02:21 Güncelleme: 20.03.2025 - 02:21
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        Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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        Ağrı Dağı'nda mahsur kalan kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgilere göre, Musa K. (38) idaresindeki araç, Ağrı Dağı'nın 3 bin 100 metrelik rakımında arızalandı.

        Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede mahsur kalan Musa K'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, soğuktan etkilenen kişiyi yaklaşık 800 metrelik bir yürüyüşün ardından Topçatan köyünde sağlık ekiplerine teslim etti.

        Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Musa K. tedbir amaçlı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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