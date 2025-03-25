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        Ağrı'da vücudunda uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı

        Ağrı'da vücudunda 614 gram uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:32
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        Ağrı'da vücudunda uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı
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        Ağrı'da vücudunda 614 gram uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda uygulama noktasında durumundan şüphelenilen İran uyruklu J.N, üst aramasının ardından iç beden muayenesi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

        Burada yapılan muayenede J.N'nin vücudunda 614 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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