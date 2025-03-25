Ağrı'da vücudunda uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı
Ağrı'da vücudunda 614 gram uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.
Ağrı'da vücudunda 614 gram uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda uygulama noktasında durumundan şüphelenilen İran uyruklu J.N, üst aramasının ardından iç beden muayenesi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Burada yapılan muayenede J.N'nin vücudunda 614 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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