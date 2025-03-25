Ağrı'da vücudunda uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı

Burada yapılan muayenede J.N'nin vücudunda 614 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda uygulama noktasında durumundan şüphelenilen İran uyruklu J.N, üst aramasının ardından iç beden muayenesi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.