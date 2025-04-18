Eleşkirt Belediyesinden halk ekmek fabrikası hizmeti

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde belediye tarafından yapılan halk ekmek fabrikasının açılışı yapıldı.

İlçedeki yatırımların hizmete alınması amacıyla Eleşkirt Belediye Başkanlığı tarafından tören düzenlendi.

Halk ekmek fabrikasının açılışının yapıldığı törende, yeni alınan 4 toplu taşıma aracı ile 1 çöp toplama aracı hizmete başladı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, daha önce kaymakamlık yaptığı Eleşkirt ilçesini çok sevdiğini söyledi.

İki çocuğunun Ağrı'da dünyaya geldiğini ifade eden Koç, "Ağrı ve Eleşkirt'in gönlümüzde ayrı yeri var. Halk ekmek fırınını hemşerilerimizle buluşturmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Eleşkirt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan halk ekmek fabrikası özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ucuz ve aynı zamanda sağlıklı ekmeğe ulaşması açısından son derece önemli bir hizmet ve yatırımdır." dedi.