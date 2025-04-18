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        Eleşkirt Belediyesinden halk ekmek fabrikası hizmeti

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde belediye tarafından yapılan halk ekmek fabrikasının açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:39 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:12
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        Eleşkirt Belediyesinden halk ekmek fabrikası hizmeti
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde belediye tarafından yapılan halk ekmek fabrikasının açılışı yapıldı.

        İlçedeki yatırımların hizmete alınması amacıyla Eleşkirt Belediye Başkanlığı tarafından tören düzenlendi.

        Halk ekmek fabrikasının açılışının yapıldığı törende, yeni alınan 4 toplu taşıma aracı ile 1 çöp toplama aracı hizmete başladı.

        Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, daha önce kaymakamlık yaptığı Eleşkirt ilçesini çok sevdiğini söyledi.

        İki çocuğunun Ağrı'da dünyaya geldiğini ifade eden Koç, "Ağrı ve Eleşkirt'in gönlümüzde ayrı yeri var. Halk ekmek fırınını hemşerilerimizle buluşturmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Eleşkirt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan halk ekmek fabrikası özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ucuz ve aynı zamanda sağlıklı ekmeğe ulaşması açısından son derece önemli bir hizmet ve yatırımdır." dedi.

        Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut da ilçe halkına hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

        Törene, Kaymakam Ömer Saygılı, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve ilçe protokolü katıldı.

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