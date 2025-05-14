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        Ağrı'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Ağrı'da, faiz karşılığı para vererek tefecilik suçu işledikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:26 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:26
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        Ağrı'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'da, faiz karşılığı para vererek tefecilik suçu işledikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, faiz karşılığı para vererek tefecilik suçu işleyen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 tabanca, 415 tabanca fişeği, tefecilik suçunda kullanıldığı tespit edilen 38 telefon, 5 milyon lira değerinde 16 senet ve tefeciliğe dair borçlu tarafından imzalanmış 5 belge ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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