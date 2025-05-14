Ağrı'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ağrı'da, faiz karşılığı para vererek tefecilik suçu işledikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, faiz karşılığı para vererek tefecilik suçu işleyen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 tabanca, 415 tabanca fişeği, tefecilik suçunda kullanıldığı tespit edilen 38 telefon, 5 milyon lira değerinde 16 senet ve tefeciliğe dair borçlu tarafından imzalanmış 5 belge ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.