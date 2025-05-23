İranlı bisiklet tutkunlarının Karadeniz'i görmek için sınırları aşan macerası

ABDULAH SÖYLEMEZ - İran'dan yola çıkan 3 bisiklet tutkunu, Karadeniz'in güzelliklerini görmeye pedal çevirerek gidiyor.

Doğasever İranlı Hamid Noşad, Areş Noşad ve Muhammed Derısavı, tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için bisikletle yolculuklar yapıyor.

Karadeniz'in güzelliklerini görmek için bisikletleriyle yüzlerce kilometre pedal çevirip Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan üç arkadaş, seyahatlerinde geceleri çadırlarda konaklıyor.

Zorlu yolları aşıp Erzurum'a doğru pedal çeviren gezginler, Karadeniz Bölgesi'ndeki gezileri sonrası Gürcistan'a, oradan da Kars üzerinden dönüp ülkelerine gitmeyi planlıyor.

- "Trabzon'u görmek için bisikletle tura çıktık"

Gezginlerden Muhammed Derısavı, AA muhabirine, bisikletle tura çıkmayı çok sevdiklerini ve ülkelerinde de birçok yeri bu şekilde gezdiklerini söyledi.

Bisiklet yolculuğunun zorluklarının yanında güzelliklerinin de olduğunu anlatan Derısavı, "Trabzon'u görmek için bisikletle tura çıktık. Bisikletlerle ülkemizden yola çıkıp Maku'ya, oradan da Türkiye'ye geldik. Özellikle Trabzon'u gezeceğiz. Sonrasında bisikletle devam edip Gürcistan'a gidip Batum'u göreceğiz. Orada da gezdikten sonra Kars'a dönüş yapacağız. Güzergah boyu geze geze tekrardan ülkemize döneceğiz." diye konuştu.