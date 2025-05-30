Ağrı'da kursiyer kadınların atık malzemelerden dönüştürdüğü el emeği ürünler sergilendi

Ağrı'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyer kadınlarca atık malzemeler kullanılarak hazırlanan resim tabloları, çanta gibi çok sayıda el emeği ürün stantlarda sergilendi.

Hayat Boyu Öğrenme Şenliği kapsamında müdürlüğün bahçesinde kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin stantlarda sergilenmesine ilişkin düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çocukların halk oyunları gösterisi yaptığı etkinlikte, merkezde eğitim gören minik öğrenciler de "Gülmek çocuklara yakışır ama en çok da Gazzeli çocuklara" koreografisi oluşturdu.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin bireylerin yanı sıra toplumların da gelişmesi açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Bu toprakların ruhunda azim, emeğin ve sabrın mayası olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Öğrenmenin yaşı yoktur anlayışıyla yola çıkan bu eğitim anlayışı, bireylerin bilgi ve becerilerini artırmalarına, özgüven kazanmalarına ve topluma daha aktif şekilde katılmalarına imkan tanımaktadır. Özellikle günümüz dünyasında sürekli değişen ve gelişen şartlara ayak uydurabilmek için öğrenmenin hayatın her dönemine yayılması büyük önem taşımaktadır."