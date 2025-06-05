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        Ağrı'da Yeşilay gönüllüleri doğal güzellikleri pedal çevirerek keşfediyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da Yeşilayın bisiklet tutkunu gönüllüleri, kilometrelerce pedal çevirip doğal güzellikleri keşfediyor, sağlıklı yaşam için kaliteli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:56
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        Ağrı'da Yeşilay gönüllüleri doğal güzellikleri pedal çevirerek keşfediyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da Yeşilayın bisiklet tutkunu gönüllüleri, kilometrelerce pedal çevirip doğal güzellikleri keşfediyor, sağlıklı yaşam için kaliteli vakit geçiriyor.

        Yeşilay Şubesi, bağımlılıkla mücadelenin yapıldığı Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) yanı sıra gönüllülerine yönelik doğal aktiviteler de düzenliyor.

        Baharın gelişiyle yeniden bir araya gelen bisiklet tutkunları, daha çok hafta sonları doğayı keşfetmeye çıkıyor.

        Gönüllüler, rengarenk çiçeklerin açtığı ve yeşilin tonlarının hakim olduğu doğayı hem keşfediyor hem de keyifli vakit geçirmek için bisikletlerine binip kilometrelerce pedal çeviriyor.

        - Stres atıp doğayla baş başa vakit geçiriyorlar

        Güzel hava eşliğinde doğada vakit geçiren gönüllüler, her hafta farklı rotada gezintiye çıkarak stres atıyor, doğayla baş başa vakit geçiriyor.

        Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, AA muhabirine, sağlıklı yaşamı ve bilinçlendirmeyi artırmak için insanları spor yapmaya teşvik ettiklerini söyledi.

        Bisiklet turlarına katılımın yoğun olduğunu aktaran Aslan, "Sağlık için tüm gönüllülerimizle pedal çeviriyoruz. Mevcut olan bisiklet gruplarımız var. Her hafta farklı rotaya doğal güzellikleri keşfetmek için pedal çeviriyoruz. Doğayla baş başa kalıp güzel zaman geçiriyoruz. Her hafta program yapmaya gayret ediyoruz. Sağlıklı yaşamı sürekliliğe teşvik ediyoruz. Vatandaşlarımızın tamamını turlarımıza davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Aslan, nisan-mayıs aylarında doğada rengarenk çiçeklerin açtığını, bisiklet sürmenin daha keyifli hale geldiğini anlattı.

        - "Sağlığın keyfini birlikte sürelim"

        Bisikletlerle köyleri ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

        "Yeşilin tonlarına bürünen doğada güzel vakit geçiriliyor. Bisikletle doğayı daha güzel keşfediyoruz. Birçok arkadaşımız ilk defa bisikletleriyle doğayı keşfediyor. Doğadan keyif alıp sürekli gelmek istiyorlar. Bizler de bisiklet tutkunlarının aldığı keyiften mutluluk duyuyoruz. Bisiklet turlarımıza ara vermeden devam etmeyi planlıyoruz. Bizler 5 bağımlılık alanında mücadele ediyoruz ve bununla yetinmeyip sağlıklı yaşamı teşvik ediyoruz. Bisiklet bizim için olmazsa olmaz. Sloganımız; 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim.'"

        Gönüllülerden Beyza Bakar ise ilk defa bisiklet turuna katıldığını, doğada vakit geçirmenin tadını çıkardığını dile getirdi.

        Esma Koca da bisiklet sürmenin rahatlatıcı bir aktivite olduğunu belirterek, "En son lisede bisiklet sürmüştüm. Turun eğlenceli olduğunu biliyordum. Zaten doğayı çok seviyoruz. Bisikletle gezmek daha güzel oluyor. Yeşilaycıyız ve turları kaçırmayacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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