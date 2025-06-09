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        Sezonu bayramda açan Ağrı'daki doğa harikası Balık Gölü'nde yoğunluk yaşanıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve sezon açılışı bayrama denk gelen Ağrı'daki yüksek rakımlı Balık Gölü, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:35
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        Sezonu bayramda açan Ağrı'daki doğa harikası Balık Gölü'nde yoğunluk yaşanıyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve sezon açılışı bayrama denk gelen Ağrı'daki yüksek rakımlı Balık Gölü, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta çevresi yüksek dağlarla çevrili olan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, kışın buzla kaplı yüzeyiyle yazın da doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

        Adalar, balık ve çok sayıda kuş türünün bulunduğu, "saklı cennet" olarak bilinen gölde turizm sezonunun Kurban Bayramı tatiline denk gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

        Gölün kıyılarında bulunan turizm tesislerine gelen vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzakta doğayla baş başa vakit geçirip serin havada dinlenme fırsatı buluyor.

        Kameriyelerde mangal yakıp güzel vakit geçiren vatandaşlar, teknelerde gölde gezintiye çıkarak doğal güzellikleri görme fırsatı buluyor.

        Zaman zaman ziyaretçilerin bağlama çalıp türkü söylediği göl kenarında, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor.

        - "Sezonumuz 12. aya kadar devam etmektedir"

        Gölün Adakent köyü yakınlarında turizm tesisi bulunan Yılmaz Demir, AA muhabirine, batı illerinde 30 yıl turizm sektöründe çalıştığını ve daha sonra memleketine döndüğünü söyledi.

        Modern şekilde 11 bungalov ev yaptıklarını ve genelde aileleri ağırladıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "400 kişi kapasiteli restoranımız ve içerisinde kütüphanemiz var. Sahilde de 2 bin kişi kapasiteli günübirlik kamelya sistemimiz var. Yaklaşık 3 yıldır tesisimizi işletiyoruz. Sadece yol sorunumuz var. Devlet büyüklerimizle de sürekli irtibat halindeyiz. Sezonumuz 12. aya kadar devam etmektedir. Tesisimizi güneş paneliyle aydınlatıyoruz. Balık Gölü'nün sadece yol sorunu var. Yol sorunu çözülürse burası Ağrı, Iğdır ve Doğubayazıt'a yetecektir. Bu sezonun güzel geçmesini bekliyoruz."

        Iğdır'dan gelen Gizem Balta, Balık Gölü'nde havanın serin ve manzaranın çok güzel olduğunu dile getirdi.

        - Yolun asfalt yapılmasını istiyorlar

        Tanyolu Köyü Muhtarı Ahmet Kızılkurt ise göl kenarında yaklaşık 7 turizm tesisinin bulunduğunu ve sezonun başlamasıyla yoğunluk yaşandığını anlattı.

        Yoğunluğun yöre ekonomisine de katkı sağladığını ifade eden Kızılkurt, "Genelde yol ile ilgili çok şikayetler alıyorum. Devlet büyüklerimizin yollarla ilgili bir çalışma yapacağını tahmin ediyorum. Çalışmalar da var. Yollarımız asfalt olursa veya güzel bir kumlama çalışması olursa buralar daha güzel olacak." diye konuştu.

        Müzisyen Zilan Doğan da çocuk yaşlarda bağlama çalmaya başladığını anımsatarak, "Balık Gölü efsane bir yer. Yaz aylarında sürekli geliyoruz. Herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer. Sıcak havada bunaldığımız için sürekli buraya geliyoruz ve serin havası harika. Göle ne zaman gelsek bağlamamızı getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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