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        Ağrı'da çevre düzenlemesi tamamlanan şehitlik ziyaret edildi

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre düzenlemesi yapılarak yenilenen şehitlik anıtının açılışını yapıp mezarlara karanfil bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:58
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        Ağrı'da çevre düzenlemesi tamamlanan şehitlik ziyaret edildi
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre düzenlemesi yapılarak yenilenen şehitlik anıtının açılışını yapıp mezarlara karanfil bıraktı.

        Ağrı Valiliğinde çevre düzenlemesi yapılıp onarımdan geçirilen Merkez Şehitlik Anıtı'nın açılışı için program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, anıtın açılışı kurdele kesilerek yapıldı.

        Programın devamında Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve beraberindekiler, şehitlerin mezarına karanfil bırakıp dua etti.

        Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Şehitliklerin bir milletin hafızası olduğunu belirten Koç, "Şehitlikler, geçmişten bugüne uzanan varoluş hikayemizin en müstesna duraklarıdır. Ağrı'mızın bağrında yatan bu kahramanlar, sadece birer isim değil, hürriyetimizin ve istikbalimizin teminatı olan birer meşaledir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu şehitlik alanı, sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir vefa ve sadakat nişanesidir. Her bir taşı, toprağı, milletçe gösterdiğimiz kadirşinaslığın ve minnettarlığın bir yansımasıdır. Burayı, gelecek nesillerimize bırakacağımız bir tarih bilinci, bir millet şuuru mirası olarak yeniledik." ifadesini kullandı.

        Şehitlerin uğruna can verdiği bu topraklara sahip çıkmanın ve onların hatıralarına yaraşır bir ülke inşa etmenin herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayan Koç, "Şehitlerimize layık olmak, adaletle, cesaretle, birlik ve beraberlik içinde yürümekle mümkündür." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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