Ağrı'da taksi ile çarpışan motosikletteki karı koca hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Hasan T’nin eşi Miyase T. ise ambulansla kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum Caddesi'nde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaköse Ek Binası mevkisinde, Hasan T. idaresindeki 34 LE 8986 plakalı motosiklet ile M.A’nın kullandığı 04 T 0038 plakalı taksi çarpıştı.

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