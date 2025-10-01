Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da çiftçilere 200 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

        Ağrı'da, "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 70 hibeyle 400 çiftçiye 200 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da çiftçilere 200 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da, "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 70 hibeyle 400 çiftçiye 200 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

        Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) destekli yüzde 70 hibeli "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Ağrı Tarım Park'ta program düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve beraberindekilerin katılımıyla il genelindeki 400 çiftçiye 200 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımı yapıldı.

        Hüseyinoğlu, burada yaptığı konuşmada, buğdayın dünyada yetiştirilen en stratejik ürünlerden biri olduğunu söyledi.

        Ağrı'nın 970 bin hektarla buğday üretiminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Hüseyinoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu proje ile yalnızca sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmayı değil, aynı zamanda çiftçilerimizin verimliliğini artırmayı, kaliteli ürün elde etmeyi ve ilimizin tarımsal üretimdeki rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyoruz. Sertifikalı tohumlarla yapılan üretim, hem çiftçilerimizin gelirini artıracak hem de ülkemizin gıda güvenliğine önemli katkılar sağlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Ağrı'da sahte paralarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da sahte paralarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerini denetli...
        Ağrı'da polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerini denetli...
        Ağrı Dağı manzaralı meyve bahçesinde elma hasadı başladı
        Ağrı Dağı manzaralı meyve bahçesinde elma hasadı başladı
        Ağrı'da sağlık çalışanları doktora yapılan saldırıya tepki gösterdi
        Ağrı'da sağlık çalışanları doktora yapılan saldırıya tepki gösterdi
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Ağrı'da kaçak sigaralarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da kaçak sigaralarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı