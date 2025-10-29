Ağrı'da karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ağrı'da yüksek rakımlı Balık Gölü'ne yakın bölgede araçları kara saplanan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Doğubayazıt ilçesine bağlı Bezirhane köyü ile Balık Gölü mevkisinde içinde 2 kişi bulunan araç kara saplandı.
Mahsur kalan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler sevk edildi.
Bölgeye giden ekiplerce kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
