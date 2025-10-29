Habertürk
        Ağrı'da karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Ağrı'da karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 23:42 Güncelleme: 29.10.2025 - 23:42
        Ağrı'da karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Ağrı'da yüksek rakımlı Balık Gölü'ne yakın bölgede araçları kara saplanan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Doğubayazıt ilçesine bağlı Bezirhane köyü ile Balık Gölü mevkisinde içinde 2 kişi bulunan araç kara saplandı.

        Mahsur kalan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler sevk edildi.

        Bölgeye giden ekiplerce kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

