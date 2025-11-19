Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'nın iki köyünde hayvancılığın modernize edilmesi amacıyla altyapı oluşturuldu

        Ağrı'nın iki köyünde çiftçilerin daha verimli, sürdürülebilir ve modern bir hayvancılık yapması için gölgelik, prefabrik hazır sıvat, isale hattıyla altyapı oluşturuldu.

        Giriş: 19.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:05
        Ağrı'nın iki köyünde hayvancılığın modernize edilmesi amacıyla altyapı oluşturuldu
        Ağrı'nın iki köyünde çiftçilerin daha verimli, sürdürülebilir ve modern bir hayvancılık yapması için gölgelik, prefabrik hazır sıvat, isale hattıyla altyapı oluşturuldu.

        İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, DAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliği ile Eleşkirt ilçesine bağlı Hürriyet ile il merkezine bağlı Kavak köylerinde hayvancılık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar tamamlandı.

        Kırsal kalkınmaya katkı sağlayan bu proje kapsamında her iki köyde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik altyapı ve ekipman çalışmaları yapıldı.

        Söz konusu köylerde 3 gölgelik, 1 kaptaş, 15 prefabrik hazır sıvat, 15 kaşınma çubuğu, 15 tuzluk, 2 kurtağzı ve 1 taşınabilir çoban karavanının kurulumu gerçekleştirildi.

        Ayrıca Hürriyet köyünde 297 metrelik, Kavak köyünde ise 690 metrelik isale hattı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

        Yapılan yatırımlarla bölgede hayvancılığın modernize edilmesi, üretim koşullarının iyileştirilmesi ve kırmızı et üretiminin artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

